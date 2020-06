Eupen a retrouvé le chemin des entraînements : "Nous sommes heureux de nous revoir"

Mercredi matin avait lieu la première séance d'entraînement d'Eupen. Les joueurs étaient heureux de se retrouver après autant de semaines.

Eupen a repris le chemin des entraînements mercredi matin. Mais les joueurs doivent respecter le mesures de distanciation. "Il faut s'adapter à la situation, mais je suis content de pouvoir enfin retoucher le ballon", confie Nils Schouterden. "Le fait d'éviter les contacts ? Il ne faut pas y penser, le staff a tout prévu pour nous et ils ont mis en place des exercices adaptés donc nous n'avons qu'à suivre leurs directives et nous reprenons du plaisir", souligne le latéral gauche.

Les Pandas se sont retrouvés après plusieurs mois d'arrêt. "Nous sommes heureux de nous revoir. Nous ne nous sommes pas vus pendant trois mois ! Je ne suis jamais resté aussi longtemps à la maison. Cela fait du bien d'être là", ajoute-t-il avant d'évoquer les difficultés quant au fait de garder la forme chez soi. "Les cinq premières semaines furent faciles puis ce fut plus compliqué. Nous attendions les décisions de la Pro League...Moi j'ai lâché après cinq semaines mais nous avons parlé avec le staff à ce moment-là. Nous avons eu deux semaines de vacances puis nous avons repris, et tout est devenu ok à nouveau. Heureux de pouvoir à nouveau m'entraîner avec un ballon et j'ai hâte d'entamer cette nouvelle saison", a conclu Nils Schouterden.