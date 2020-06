Une deuxième saison complète, le défi de Philippe Clément

Philippe Clement va connaître quelque chose d'inédit dans sa carrière: entraîner la même équipe pour une deuxième saison complète. Et du côté de Bruges c'est encore plus compliqué.

Double champion en titre, à la tête de Genk avant de récidiver avec le Club Bruges, Clement va viser la passe de trois. Pour la première fois de sa carrière, l'ancien Diable Rouge va entraîner (si tout se passe bien) un club pour une deuxième saison complète.

Il avait en effet débuté à Waasland-Beveren en Juillet 2017 avant de quitter le Pays de Waes pour Genk en décembre 2017. Il quitte le Limbourg en juin 2019, 18 mois plus tard pour rejoindre la Venise du Nord avec le titre en poche.

Du coup, on est en droit d'attendre Clement au tournant, même si le coach à succès a bien préparé ses ouailles pour ce deuxième exercice. Le noyau est compétitif, les meilleurs joueurs sont restés et le groupe semble vouloir bosser avec les mêmes objectifs: le doublé et prendre plus de points en Ligue des Champions.

La saison qui suit un titre est quand même toujours compliquée pour un coach Brugeois. Champion en 2002-2003, les hommes de Trond Sollied subissent la loi d'Anderlecht l'année suivante. Le Norvégien retrouvera le titre la saison suivante avant de laisser sa place à Jan Ceulemans qui ne reconduira pas le titre de son équipe.

Michel Preud'homme, qui remporte les lauriers en juin 2016, ne parvient pas lui non plus à enchaîner l'exercice suivant. Ivan Leko aura eu la même mésaventure.

Confirmer un titre avec les Gazelles est donc très compliqué. Et si, au-delà des objectifs cités lors de la reprise des entraînements, c'était cela le vrai but de Bruges. S'installer en vraie équipe numéro 1 du Royaume pendant quelques années serait inédit à Bruges depuis les années 70 et le club a tout en main pour y parvenir.