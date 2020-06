🎥 "Obrigado": les adieux de Charleroi à Nurio

Le latéral gauche ne laissera que de bons souvenirs au Sporting de Charleroi.

Annoncé depuis quelques jours déjà, le transfert de Nurio vers La Gantoise a été officialisé ce vendredi. Et le Sporting de Charleroi a tenu à saluer, avec la manière, son désormais ancien arrière gauche. Dans une vidéo qui retrace quelques bons moments de Nurio avec le maillot zébré.

Avec quelques-uns de ses 11 assists et avec le deuxième et dernier but de l’international angolais pour le Sporting. L'inoubliable demi-volée qui était allée se loger dans la lucarne de Yannick Thoelen, le 3 novembre dernier, Derrière les Casernes.