Gert Verheyen analyse le mercato de La Gantoise : "C'est clairement leur stratégie"

La Gantoise s'est déjà montrée très active sur le marché des transferts. Dans Het Nieuwsblad, Gert Verheyen analyse déjà les transferts entrants des Buffalos.

L'arrivée de Nurio pour la somme de six millions d'euros a surtout attiré l'attention de Gert Verheyen. "C'est le meilleur back gauche de la défunte saison, sa plus grande qualité réside dans ce qu'il peut apporter au niveau offensif", a expliqué l'ancien coach d'Ostende. "Mais on ne sait jamais si un joueur vaut ce prix. Va-t-il jouer pendant huit ans à La Gantoise ou sera-t-il vendu pour beaucoup d'argent ? Mais c'est clairement une stratégie des Buffalos de transférer des joueurs qui connaissent bien la Jupiler Pro League."

Gand a également transféré Botaka, mais aussi Arslanagic. "Un Belge libre de tout contrat. Soit trois millions d'euros qu'ils n'ont pas dû débourser. Pas mal du tout", a lâché l'ancien joueur du Club de Bruges qui a aussi évoqué De Bruyn. "Potentiellement un joueur intéressant qui a montré de belles choses à Saint-Trond. Je pense qu'il peut être plus décisif que Dejaegere dans les trente derniers mètres".