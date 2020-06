Un Zèbre retrouve ses équipiers en stage, Mamadou Fall rassure

Modou Diagne avait été écarté par mesure de sécurité, il a finalement pu rejoindre ses coéquipiers en stage.

On l'a appris lundi: deux joueurs du Sporting de Charleroi, Mamadou Fall et Younes Delfi, ont été testés positifs au Covid-19 et ne peuvent donc pas participer au stage des Zèbres à Kamen, en Allemagne.

Mais un troisième Carolo avait été provisoirement écarté du groupe: Modou Diagne, qui avait fait le voyage retour vers la Belgique en compagnie de son compatriote Mamadou Fall. Testé négatif, le défenseur sénégalais a finalement pu rejoindre ses coéquipiers, comme le confirment Sud Presse, l'Avenir et la Dernière Heure.

Mamadou Fall: "Je me porte bien"

De son côté, Mamadou Fall a tenu à rassurer, dans une vidéo postée sur sa story Instagram. "Pas de raison de s'inquiéter pour moi, je me porte bien, je suis bien soigné et bien entouré et je continue à m'entraîner à distance. Je n'ai aucune douleur, aucun symptôme. Mais je dois rester à l'écart une semaine, ce qui est normal", explique l'ailier sénégalais du Sporting, qui espère rapidement retrouver ses coéquipiers et les joies de l'entraînement.