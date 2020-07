Genk et Utrecht offrent un partage spectaculaire, Dessers buteur contre son ex-club

Le Racing Genk n'est pas parvenu à venir à bout du FC Utrecht en amical ce mercredi. Les Limbourgeois ont partagé l'enjeu, 3-3.

Un nul spectaculaire face à l'équipe dirigée par John Van den Brom, l'ancien entraîneur du RSC Anderlecht, et malgré un but du nouvel attaquant du KRC Genk Cyriel Dessers face à son ex-club. Le Belge avait répondu à l'ouverture du score d'Utrecht tandis que les deux autres buts limbourgeois sont signés Paul Onuachu (bien remis du coronavirus) et Luca Oyen, qui espérait donner un avantage décisif à la 79e (2-3).

Mais Gustafson égalisera une dernière fois à la 81e, offrant un nouveau partage au FC Utrecht face à un club belge après le 0-0 arraché contre l'Antwerp.