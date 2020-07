Un deuxième Anversois sur la touche pour plusieurs mois!

L'entrejeu anversois n'est pas épargné en ce début de saison.

La saison de l'Antwerp ne commencera officiellement que dans dix jours, mais Ivan Leko a déjà perdu deux joueurs importants. Après Sander Coopman, touché au genou contre Eupen et déjà out pour une longue durée, c'est au tour d'Alexis De Sart de prendre la direction de l'infirmerie.

L'ancien Rouche s'est blessé à la cheville droite mercredi et l'Antwerp craint le pire. Si des examens médicaux doivent encore être pratiqués ce jeudi, le Great Old table sur une absence de quelques mois. Une autre mauvaise nouvelle pour Ivan Leko qui voit un joueur de plus déclarer forfait pour la finale de la Coupe de Belgique contre Bruges.