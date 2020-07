Officiel : La Gantoise accueille un attaquant allemand

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel.

Après Niklas Dorsch, c'est au tour de Tim Kleindienst de quitter le FC Heidenheim 1846 pour rejoindre La Gantoise. L'attaquant âgé de 24 ans a marqué 14 buts et disitllé six passes décisives en 27 matchs la saison dernière en seconde division allemande.

"En tant que meilleur buteur, Tim a joué un rôle majeur dans notre succès sportif la saison dernière. Sa présence importante au centre de l'attaque, sa capacité de course et son aptitude à marquer des buts, si importante pour un attaquant, l'ont rendu si incroyablement précieux pour nous. Mais nous respectons son désir de faire ses preuves à un niveau encore plus élevé et nous tenons à le remercier pour son grand engagement", explique le CEO du club allemand, Holger Sanwald. "Bien sûr, nous sommes extrêmement réticents à laisser partir Tim, mais dans la situation actuelle, nous devons également tenir compte du fait qu'un tel transfert nous offre de nouvelles opportunités économiques. Tout comme Niklas Dorsch, nous ne souhaitons à Tim que le meilleur à La Gantoise, tant sur le plan personnel que sur le plan sportif".