Le KV Ostende se renforce : un milieu de terrain arrive d'Angleterre

Le KV Ostende est l'un des clubs ayant eu le plus de pain sur la planche cet été avant la reprise du championnat. Une nouvelle pierre vient d'être apportée à l'édifice côtier avec l'arrivée d'un milieu de terrain anglais.

Cameron McGeehan (25 ans) a rejoint le KV Ostende en provenance de Barnsley (Championship), qu'il avait contribué à faire monter de League One. Après une seconde moitié de saison en prêt à Portsmouth, McGeehan quitte désormais Barnsley pour de bon et signe pour 3 ans à la Côte ; le médian arrive avec un beau bilan de 84 matchs (28 buts) en League Two (D4) pour Cambridge et Luton Town, 64 matchs (6 buts) en League One pour Barnsley et Portsmouth et 22 matchs (3 buts) en Championship cette saison avec Barnsley.