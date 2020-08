Dion Cools souhaite la bienvenue à son compatriote malaisien au KV Courtrai

Dion Cools, international belge en équipes d'âge, est également malaisien par sa mère et né à Kuching. Il a donc souhaité la bienvenue en Belgique à son compatriote Hakim Luqman.

Hakim Luqman (18 ans) peut-il être la nouvelle sensation de D1A ? Le jeune malaisien est en tout cas le plus grand espoir de son pays et sa signature au KV Courtrai est entourée de beaucoup d'attentes. Dion Cools, né en Malaisie et dont la mère est malaisienne, a souhaité la bienvenue à son jeune compatriote via le média Kosmos : "Bonjour mon ami, j'espère que tu es prêt pour l'Europe et la Belgique. Je suis fier de toi, comme tous les autres Malaisiens. Je suis là pour toi si tu as besoin d'aide, il suffit de m'envoyer un message", déclare l'ex-Brugeois, actuellement à Midtjylland, au Danemark.

"Veel succes, Luqman!"



Eksklusif..pemain berdarah campuran Malaysia-Belgium, @Djcools_21 ucap selamat maju jaya buat penyerang sensasi B-19 negara, Luqman Hakim Shamsudin.@luqmansham10 akan 'terbang' ke Belgium minggu ini selepas ikat kontrak lima tahun dengan @kvkofficieel pic.twitter.com/G3M0bJjWx8 — Kosmo! Online (@kosmo_online) August 10, 2020

Cools, 24 ans, est passé par les équipes d'âge belges mais n'a jamais évolué les Diables Rouges. Une sélection avec la Malaisie reste donc possible ... aux côtés de Luqman ?