Vincent Kompany: "Mon objectif c'était de gagner l'Euro, mais j'ai des objectifs encore plus grands pour ce club"

Quelques heures après avoir créé la sensation de la journée, Vincent Kompany s'est présenté en conférence de presse, au Parc Astrid, où il a été intronisé en tant que nouveau T1 du Sporting.

Et il insiste, cette décision de mettre fin à sa carrière de joueur, Vincent Kompany l’a mûrement réfléchie. "Je sentais que mon double rôle n’était pas idéal et que ça ne fonctionnait plus, qu’il fallait de la clarté et j’en suis arrivé à la conclusion que le projet devait passer avant tout."

"La meilleure décision pour le club"

Et donc avant les autres ambitions personnelles de Vincent Kompany. "Mon ambition personnelle c’était de gagner l’Euro avec cette génération dorée qui en a le potentiel, mais j’ai des objectifs et des ambitions plus grands encore pour ce club et tous les gens qui sont derrière."

Et Vincent Kompany l’affirme: ce n’est pas la blessure subie durant la préparation qui l’a poussé à prendre cette décision. "49, 50, ou 51 blessures, je ne suis plus à une blessure près, mais je me suis posé les bonnes questions et j’ai voulu prendre la meilleure décision pour le club."