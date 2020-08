François Kompany: "Le rêve de Vincent? Offrir le titre à Anderlecht avec la manière"

François Kompany a vu son frère raccrocher les crampons et il sait que Vincent ira jusqu'au bout de ses idées en tant qu'entraîneur.

Le plus jeune des deux frères comprend en tout cas la décision de son aîné. "Il a voulu prendre la meilleure décision possible pour le club. Et puis, il y a aussi la crise du coronavirus. Jouer des rencontres dans des stades vides... Ce n'est pas ce qui a de plus gai. Imaginez l'Euro à huis clos... Cela a sûrement joué", insiste François Kompany dans les colonnes du Llaatste Nieuws.

Mais il sait aussi ce que son frère veut en tant que coach. "Sa philosophie est celle d'Anderlecht. Il veut une équipe qui joue au football. Et ça viendra, c'est certain. Anderlecht doit proposer un football attractif et dominant. On ne peut pas se contenter de "simples" victoires. Et le rêve de Vincent? Offrir le titre à Anderlecht, avec la manière. Cela pourrait demander du temps, mais Vincent en a. C'est un projet à long terme."