Sébastien Grandjean prêt à affronter l'ogre moldave en Ligue des champions : "Créer la surprise"

Ce mercredi soir, il y a l'affiche Bayern Munich-Olympique Lyonnais en demi-finale de la Ligue des champions mais il y a également d'autres rencontres de C1 également.

En effet, plusieurs matchs du premier tour préliminaire de la Ligue des champions ont lieu ce mercredi soir. D'ailleurs, le club luxembourgeois Fola Esch va affronter le Sheriff Tiraspol. "Nous sommes prêts et impatients de disputer cette rencontre", nous confie Sébastien Grandjean. "Nous allons affronter le champion de Moldavie, un gros morceau habitué aux joutes européennes. Mais c'est une rencontre unique ce mercredi soir, et tout peut arriver en un match. De plus, l'adversaire sera privé de son douzième homme étant donné que c'est à huis clos", souligne le technicien belge.

L'ancien entraîneur de Virton veut s'inspirer de l'Olympique Lyonnais. "Il faut suivre l'exemple lyonnais, les Gones montrent la voie. Il ne faut pas douter et tout donner jusqu'au bout. Ne pas avoir de regret à l'issue de la rencontre et peut-être créer la surprise", a conclu Sébastien Grandjean.