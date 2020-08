"Krépin Diatta est un véritable diamant"

Arrivé le 3 janvier 2018 en provenance de Sarpsborg, l'ailier âgé de 21 ans ne cesse de s'améliorer et de monter en puissance au fil des saisons. Il peut d'ailleurs compter sur l'intérêt de plusieurs cadors européens dont le Paris Saint-Germain qui le suit depuis un an.

Papiss Cissé est revenu sur son avenir et Anderlecht (à lire ICI), mais il a aussi évoqué Krépin Diatta. "C'est mon petit. Il vient de la même région que moi au Sénégal tout comme Sadio Mané", nous confie l'ancien joueur de Newcastle. "Cela me fait tellement plaisir de voir où il en est actuellement et ce qu'il démontre sur le terrain. Un véritable diamant qui peut encore faire plus et qui doit continuer de grandir. Il peut réaliser une très grande carrière", souligne le buteur âgé de 35 ans.

Alors qu'il n'a jamais évolué en Jupiler Pro League et qu'il regarde peu le football à la télé, Cissé savait que le Club de Bruges l'avait emporté dimanche à Eupen (0-4). "Krépin a inscrit un doublé avec Bruges. Bon pour la confiance, surtout après leur défaite surprise contre Charleroi lors de la première journée. Je sais tout car mon fils me tient au courant de tous les résultats", ajoute-t-il avant d'évoquer Sadio Mané.

"Il fait des choses extraordinaires depuis plusieurs années. Il méritait d'ailleurs le Ballon d'Or. Si je pouvais, j'irai chercher le trophée pour ensuite le déposer chez lui. Il va continuer de travailler et un jour, il l'aura", a-t-il expliqué.

Comme son compatriote, Papiss Cissé sait d'où il vient et veut aider les plus jeunes. "J'ai un projet qui me tient à coeur, mettre en place une Académie au Sénégal. J'ai déjà acheté les terrains et tous les matériaux, il ne reste plus qu'à construire. Aider les jeunes à concrétiser leurs rêves et pouvoir leur donner une chance de devenir joueur pro. Pouvoir leur mettre à disposition de bonnes infrastructures comme en Europe. Quand nous étions jeunes, nous jouions dans la rue avec des ballons parfois dégonflés. Ce n'est pas toujours évident alors j'essaie de rendre ce que le football m'a apporté", a conclu Papiss Cissé.