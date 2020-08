🎥 Vincent Kompany et Adrien Trebel le reconnaissent: "Ca méritait un carton rouge"

Difficile d'analyser la phase autrement: le médian anderlechtois a eu de la chance de ne pas voir rouge contre l'Excel Mouscron.

C'est la phase polémique du week-en: alors que l'Excel Mouscron était réduit à dix depuis la fin de la première période, Anderlecht a pu terminer à onze, malgré un tacle beaucoup trop dangereux d'Adrien Trebel.

Le principal intéressé, lui-même, l'a admis au micro d'Eleven après la rencontre. Et son coach acquiesce. "J'ai vu les images et ça mérite la rouge. Mais je sais aussi qu'il n'y a pas d'intention de blesser l'adversaire. Et je prends ça avec philosophie, cette semaine c'est à notre avantage, mais la semaine prochaine, ça peut très bien être l'inverse."