Percy Tau titulaire à Ostende ? "Il y est presque"

Les deux titularisations récentes d'Anouar Ait El Hadj ont surpris : le Belgo-Marocain est prometteur, mais on attendait plutôt Percy Tau à sa place.

La recrue sud-africaine s'est qui plus est montrée plutôt convaincante avec un (joli) but pour ses premières minutes et une montée au jeu intéressante contre Mouscron. Mais Vincent Kompany prend son temps : Percy Tau sera titulaire quand il sera 100% prêt. Sera-ce dès ce soir ?

"Il y est presque, il est proche d'une place dans le onze", confirmait Kompany ce mercredi en conférence de presse. "On sera patients avec lui". Et pour cause : avec Nany Dimata, le RSCA compte déjà un joueur dans le onze a priori incapable de jouer 90 minutes. Devoir faire 2 changements dès l'heure de jeu en raison de manque de rythme n'est pas toujours optimal. Reste donc à voir si Percy Tau est jugé prêt ce vendredi.