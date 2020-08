Eduard Sobol revient sur son adaptation à la Pro League : "Le niveau est beaucoup plus élevé ici"

Un an après son arrivée en Belgique, le back gauche du FC Bruges, Eduard Sobol, est revenu sur sa découverte de la Pro League.

Prêté au Club de Bruges par le Shakhtar Donetsk la saison dernière et jusqu'en juin 2021, Eduard Sobol s'est imposé dans le couloir gauche de la défense des Blauw en Zwart depuis son arrivée. Dans des propos accordés à De Zondag, celui qui a été prêté à deux reprises en Fortuna Liga (D1 tchèque) est revenu sur son adaptation en Belgique.

L'international ukrainien confie y avoir découvert un nouveau championnat avec une exigence plus élevée. "Après deux ans en République tchèque, je me suis retrouvé dans une compétition plus forte, dans un pays qui m'était inconnu, dans une culture différente.... Le niveau est beaucoup plus élevé ici, je l'ai vite remarqué. Il y a de bien meilleurs joueurs et un football plus rapide, plus ouvert et plus offensif. En République tchèque, les équipes jouent de manière beaucoup plus défensive. C'était un changement. Pas tellement sur le plan technique, mais surtout sur le plan physique. Pendant la préparation, je me suis dit "wow, c'est dur physiquement ici."