"L'agréable position" du leader carolo: "Et maintenant, la défendre devant nos supporters!"

Mehdi Bayat a toutes les raisons d'avoir le sourire après quatre journées de championnat : son équipe impressionne et est en tête du championnat.

Alors que Bruges, La Gantoise et l’Antwerp connaissent un début de saison difficile, Charleroi est la seule équipe du top 4 de la saison dernière à avoir parfaitement démarré son championnat. Et même la seule équipe de Pro League à afficher un bilan parfait de 12 sur 12.

Et si Karim Belhocine tempère, Mehdi Bayat, lui, ne cachait pas sa satisfaction, dimanche soir, au micro d’Eleven. "On est désormais seul en tête et c’est agréable", confirme l’Administrateur Délégué du Sporting qui attend la reprise avec impatience: "J’espère qu’en septembre, on pourra défendre cette position avec nos supporters dans le stade, ce que tout le monde attend je pense."

Mais avant de retrouver une partie de leurs supporters au Mambourg, le vendredi 18 contre le Beerschot, les Zèbres devront d’abord passer par un déplacement toujours compliqué à Zulte Waregem, le samedi 12.