Landry Dimata fête ses 23 ans en tant que Diable : "C'est quelque chose de fort"

Ce 1er septembre, Nany Dimata a 23 ans. L'attaquant du RSC Anderlecht n'espérait sans doute pas pouvoir les fêter parmi les Diables Rouges.

Landry Dimata, 23 ans aujourd'hui, se présentait ce mardi à sa première conférence de presse en tant que Diable Rouge. Un sacré cadeau d'anniversaire. "C'est quelque chose de très fort. J'ai toujours voulu être ici, c'est un rêve qui se réalise, alors pouvoir le réaliser pour mon anniversaire ... C'est très beau", se réjouit l'attaquant du RSC Anderlecht.

"Est-ce que c'est tôt ? Ce n'est pas à moi de le dire. C'est clair que je viens de très loin et que je viens à peine de reprendre, c'est peut-être tôt, mais je me contente d'être heureux d'être là. Je n'ai pas de soucis physiques, je me donne à 100%", affirme Dimata.

Dimata ne débarque cependant pas de nulle part : l'ancien de Wolfsbourg et du KV Ostende était déjà suivi depuis quelques années par Roberto Martinez. "Il ne m'a pas contacté personnellement durant ma revalidation, mais il me parlait déjà quand j'étais en Espoirs et il me disait de continuer à travailler, que ça finirait par payer", explique Nany Dimata. "Ce n'est que le début pour moi, je dois continuer à tout donner. Je suis curieux de voir le niveau ici et d'apprendre aux côtés de tous ces grands joueurs".