Plus de 5000 spectateurs pour le retour du public à Malines

C'est le samedi 12 septembre, à l'occasion de la réception d'Ostende, que les Malinois rejoueront devant leurs chaleureux supporters. Mais pas à n'importe quel prix. D'une capacité initiale de plus de 15 places, l'AFAS Stadion ne pourra accueillir 'que' 5200 supporters.

Seuls les abonnés auront le droit d'y accéder et ils devront s'inscrire, avant dimanche, sur le site du club. Si le nombre d'inscriptions dépasse le nombre de places disponibles, c'est par tirage au sort que le Kavé attribuera les 5200 tickets disponibles.

