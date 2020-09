Le Sporting d'Anderlecht se penche sur le dossier d'un défenseur de Bundesliga

Le mercato n'est pas encore terminé et les Mauves cherchent encore à se renforcer dans le secteur défensif, notamment au niveau des défenseurs centraux.

Alors que le dossier Wesley Hoedt semble mis de côté pour des raisons financières, un nouveau nom circule dans les petits papiers du Sporting d'Anderlecht.

Selon le Nieuwsblad, les Mauves se pencheraient sur Simon Falette, défenseur de Francfort. Ce gaucher n'a plus qu'un an de contrat avec son club et présente un profil recherché par le club en plus d'être financièrement intéressant.

Falette a été prêté la saison dernière à Fenerbahçe pendant six mois.