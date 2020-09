Suspicion de coronavirus pour Philippe Montanier et Selim Amallah

Le coach des Rouches n'était pas là ce jeudi à l'habituelle conférence de presse d'avant match. C'est son T2 et Alexandre Grosjean, le directeur général du Standard qui étaient présents.

"Nous avons reçu les résultats effectués hier matin, tout le monde est négatif, mais deux cas restaient douteux", a confié Alexandre Grosjean. "Ils ne sont pas positifs, mais douteux. Il est question de Philippe Montanier et de Selim Amallah. Nous avons pris la décision d'écarter le joueur et il s'est entraîné seul. Le coach est resté à l'écart sur le côté, et c'est Mickael Debève et Eric deflandre qui ont dirigé la séance d'entraînement. Nous attendons les résultats de la contre-analyse", a expliqué le directeur général des Rouches.

Si Montanier et Amallah sont positifs, il y aura une quarantaine. "Une quatorzaine qui devrait alors durer neuf jours. Ils manqueraient alors le match de ce samedi contre OHL et celui d'Europa League jeudi."

Le Standard attend encore les résultats définitifs.