Vincent Kompany considère son ami Anthony Vanden Borre important au Sporting

Vincent Kompany était de très bonne humeur lors de sa conférence de presse ce vendredi, et est notamment revenu sur le rôle d'Anthony Vanden Borre.

L'équilibre entre Kompany le coach et Kompany l'ami est-il difficile ? "Non, pas du tout. C'était une décision logique", déclarait Kompany. "Anthony est aussi en forme que son corps peut le supporter."

"Anthony a été d'une aide inestimable avec les jeunes, il a excellé dans son rôle. N'oubliez pas que pour chaque Vincent Kompany, il y a aussi un Anthony Vanden Borre. En termes de talent, nous étions plus précoces que les autres jeunes, et Anthony était encore plus en avance que moi. Pour moi, Anthony est le braconnier qui devient garde forestier. Il est proche des jeunes avec son enthousiasme, son expérience, son passé."

Anthony Vanden Borre semble se diriger vers la formation et un rôle de mentor des jeunes : "C'est entièrement entre ses mains. Je peux couvrir beaucoup de choses, mais j'ai besoin d'aide et pour cela, j'ai aussi mon staff. Nous investissons tellement de temps et d'argent dans nos jeunes. Mais nous devons également éviter qu'ils tombent dans les mêmes pièges que ceux dans lesquels Anthony s'est retrouvé. Il est donc le mieux placé."