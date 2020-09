Un supporter malinois monte sur le terrain pour s'en prendre au buteur ostendais

Le public est de retour ! Et certains débordements également ...

Le but tardif de Jack Hendry a gâché la fête Derrière les Casernes : le retour du public à Malines n'a pas pu être fêté comme il se doit (0-1 score final). Et visiblement, un supporter des Sang & Or l'a très mal pris : il est parvenu à monter sur le terrain et a tenté d'en venir aux mains avec Hendry, venu célébrer la victoire au poteau de corner.

"Je ne l'ai même pas vu ! Mais quand vous marquez le but victorieux, vous le fêtez, c'est normal", estime l'Écossais. "Malheureusement, on ne peut pas le fêter avec nos supporters. Ce serait mieux pour les visiteurs que les supporters puissent se déplacer. Le public donne quelque chose de plus au football".