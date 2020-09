Une victoire "avec la manière" et "beaucoup de maturité" pour Charleroi

Exploiter ses temps forts pour faire la différence et faire le gros dos quand la partie est un peu plus compliquée: Charleroi a appliqué à merveille la recettes de ses succès, vendredi soir, pour s'offrir sa sixième victoire de rang en championnat.

Un match gagné "avec la manière" pour Mehdi Bayat: "On a vu 70 minutes vraiment exceptionnelles de la part du Sporting de Charleroi. Ensuite, on a connu un petit coup de mou, mais on a très bien terminé ce match avec, comme chaque semaine, beaucoup de maturité."

Leader, meilleure défense, meilleure attaque: "Exceptionnel!"

Les clés d'une sixième victoire en autant de rencontres, un départ record pour le Sporting. "On marque une page d'histoire et, dans le pire des scénarios, on aura encore cinq points d'avance avant la fin du week-end, c'est vraiment exceptionnel."

18 sur 18, 12 buts marqués, 2 buts encaissés, tous les chiffres sont même au vert côté zébré: "Ce soir, on a la meilleure défense et la meilleure attaque du championnat, donc tout va bien", conclut Mehdi Bayat qui attend désormais l'Europe avec impatience. Rendez-vous jeudi contre le Partizan Belgrade.