Ivan Leko est sous pression

L'Antwerp n'est pas passé près de la défaite ce dimanche contre Eupen et le pression commence à se faire sentir du côté du Bosuil.

Ivan Leko connait un début de saison compliqué. Tout avait commencé comme dans un rêve avec la victoire contre Bruges en finale de la coupe de Belgique, mais depuis tout est compliqué.

L'Antwerp n'a que 8 points en six rencontres, ce qui n'est pas spécialement du goût des supporters. Certains ont scandé le nom de Bölöni ce dimanche lorsque le panneau d'affichage affichait 0-2 pour les Germanophones.

Le jeu des Anversois est aussi remis en question. Le Great Old est devenu une équipe qui se veut joueuse, qui encaisse plus que la saison dernière mais ce n'est pas un problème. Ce qui est problématique, c'est le peu d'occasions que le club arrive à se procurer. Avec beaucoup de recul, on sait que le système préconisé par Leko a toujours mis du temps à se mettre en place. A STVV, l'équipe a commencé à tourner en décembre. A Bruges, le début de saison avait été catastrophique avant de finalement remporter le titre de champion. C'est pareil à l'Antwerp...

Mais est-ce que les dirigeants auront la patience d'attendre que l'équipe prenne son envol? Difficile de le dire mais il se chuchote qu'en cas de mauvais résultat à courtrai, le poste de Leko serait mis en danger. Cela montrerait un fois de plus l'impatience des décisionaires.