Premier but en Belgique pour Cameron McGeehan: "C'est pour ça que je suis venu"

Après un début de saison en dents de scie, le Nord-Irlandais a trouvé le chemin du but pour la première fois lundi soir et il espère que ce n'est qu'un début.

Premier grand moment ostendais pour Cameron McGeehan. Lundi soir, le milieu de terrain nord-irlandais a ouvert le score contre Genk après trois minutes. Et c'est pour ça qu'il est venu à Ostende. "Je suis venu ici pour bien jouer et marquer régulièrement", explique-t-il.

Mais il a eu besoin d'un certain temps d'adaptation pour trouver ses marques à la côte. "Je suis arrivé assez tard dans la préparation et il fallait que je trouve le bon rythme. Mais désormais je me sens à 100% et ça s'est vu avec ce premier but et j'espère que beaucoup d'autres vont suivre."