Le FC Bruges réagit à l'intérêt de plusieurs clubs étrangers pour Simon Mignolet

Le Diable Rouge s'est illustré en Jupiler Pro League depuis son retour en Belgique et sa signature au FC Bruges.

Des performances qui ont fini par taper dans l'oeil d'autres équipes et qui ont donc éveillé un certain intérêt. Simon Mignolet est l'un des meilleurs gardiens du championnat et le FC Bruges compte bien sur lui pour encore un moment.

Selon Het Laatste Nieuws, le club aurait fait savoir qu'il n'était pas ouvert à des négociations de transfert. Pourtant, l'intérêt de certaines écuries européennes était bien présent. En témoigne celui d'Aston Villa et de Rennes, ajoute le quotidien flamand.

Les Brugeois auraient justifié leur refus de négocier : Mignolet est un élément trop important pour le club compte tenu de ses ambitions cette saison.