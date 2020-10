Objectif Lommel pour Mazzù et ses troupes, après la victoire contre Ostende : "Reproduire ces prestations en championnat"

L'Union est venue à bout d'Ostende ce mercredi après-midi au Stade Marien en amical. Une rencontre que les Bruxellois ont remporté (2-0), préparation idéale avant d'accueillir Lommel ce dimanche.

"Nous avons fait un match complet face à une bonne équipe d'Ostende", confiait Teddy Teuma sur le site du club bruxellois au terme de la rencontre face aux Côtiers. "Même en amical, je reste un compétiteur. Par cette combativité, la technique et par fierté quand on porte ce maillot, j'essaye de tirer l'équipe vers le haut."

La victoire devrait faire du bien au moral et pour la confiance des favoris pour la montée, apres leur defaite face au RWDM : "Ce genre de matchs fait du bien, et on l'a senti dans l'équipe. On a affronté un adversaire consistent et on en tire des enseignements", confiait notamment Felice Mazzù, ravi de la performance de ses hommes.

"On devient champion des matchs amicaux, mais soyons positifs et tentons de reproduire ces prestations en championnat."