Philippe Clement revient sur le possible départ de Vanaken: "Les joueurs doivent toujours faire des choix difficiles"

Hans Vanaken va-t-il disputer sa dernière rencontre avec Bruges ce dimanche? Le mercato se terminant lundi soir, le Soulier d'Or a encore quelques jours pour faire un choix.

La saison du Club de Bruges pourrait très bien prendre une autre tournure en quelques heures. Ce dimanche, les Brugeois recevront le Sporting d'Anderlecht pour le premier Topper de la saison et lundi soir ce sera la fin du mercato estival.

La question du moment est de savoir si Hans Vanaken sera toujours un joueur de la Venise du Nord mardi matin. Philippe Clement n'a pu échapper aux questions à ce propos en conférence de presse ce vendredi. "Avant, nous pouvions ouvrir une bonne bouteille le 1er septembre, maintenant il faut attendre le 5 octobre pour pouvoir le faire", a déclaré le coach des champions en titre.

"West Ham a fait une offre concrète de plus de 15 millions d'euros. Comment Hans va réagir? C'est toujours une situation compliquée pour un joueur. J'ai connu cela aussi dans ma carrière et faire un choix c'est toujours compliqué. Je peux vous dire que Vanaken sait faire la part des choses et que je n'ai pas vu la moindre différence à l'entraînement. Il sera prêt pour dimanche".