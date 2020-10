Ruud Vormer se délecte: "Les supporters demandaient ce troisième but"

Le Hollandais a provoqué un penalty et a marqué un superbe coup franc lors du Topper. De quoi le rendre heureux même si le capitaine brugeois en veut encore plus.

Avec les années, Ruud Vormer est devenu un diesel. Le capitaine des champions en titre a commencé la saison en mode mineur avant de retrouver son niveau, celui qui porte son équipe et qui montre la voie à suivre.

Contre Anderlecht, le Hollandais n'a pas été élu homme du match mais le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a été au four et au moulin dans un duel qu'il sait important, et ce mieux que personnes: "Contre Anderlecht, c'est toujours une rencontre spéciale, pour les joueurs mais aussi pour les supporters. L'emporter comme cela, de cette façon à domicile, c'est important. Nous avons eu beaucoup d'occasions, et nous avons marqué trois buts. Cette victoire est méritée".

L'atmosphère est parfaite au Club- Ruud Vormer

Pour sa part, il a aussi apporté sa pièce çà l'édifice puisqu'il a marqué un superbe coup franc dans les arrêts de jeu: "Je suis très heureux de ce but, car les supporters le demandaient. D'un point de vue personnel cela fait toujours plaisir".

Mais Vormer ne veut pas s'arrêter là et veut continuer à progresser: "Nous commes bien depuis quelques semaines et l'athmosphère est parfaite au Club. Il reste cependant encore des petits détails à régler pour encore progresser."