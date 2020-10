Clinton Mata euphorique: "Si on continue comme cela...."

Clinton Mata n'est pas mécontent d'avoir largement battu le Sporting d'Anderlecht ce dimanche. Le latéral droit ne boude pas son plaisir après la victoire des Gazelles

Clinton Mata le sait: cette victoire tombe à pic: "Une semaine parfaite et ça fait du bien pour la confiance. Gagner ce Topper avant la trêve, c’est super important et on voulait signer ce 15 sur 15, c’est mission accomplie."

Ce 15 sur 15 a au moins eu le don de replacer correctement Bruges au classement, puisque les Champions sont désormais deuxième et s'installent pour de bon dans le haut du classement. Enfin pour de bon, il faudra voir les résultats des prochaines semaines.

Mais selon l'ancien Carolo, Bruges a les armes pour le faire: "Aujourd’hui, on a montré du caractère et on a gagné avec la manière. Si on continue comme cela, on sera bien parti. On a toujours dit qu’on était ambitieux et qu’on voulait jouer sur tous les tableaux. Quand on voit le match aujourd’hui, les journalistes remettent Bruges favori mais nous on continue notre travail."