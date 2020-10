La frustration de Dorian Dessoleil après la défaite contre le Standard

Le capitaine carolo était particulièrement remonté, dimanche soir, après la défaite des Zèbres contre leurs rivaux liégeois.

Charleroi a subi sa deuxième défaite en quatre jours, contre son rival wallon qui plus est, et Dorian Dessoleil n'a pas du tout apprécié la fin de match livrée par son équipe. "C'est une défaite compliquée surtout dans la manière. A partir de la 60e, certains ont oublié qu'on jouait un derby et dans ce genre de matchs, on n'a pas le droit de se relâcher et de faire les choses à moitié", estime-t-il au micro d'Eleven.

"Je ne pense pas que ce soit un manque de fraîcheur. Dans un derby, il ne doit pas y avoir de fatigue ou quoi que ce soit, ça se joue au mental. On l'a vu, le Standard a tout donné jusqu'à la 95e, nous, on a arrêté après la 60e."

Et cette défaite vient ponctuer une "semaine compliquée" pour les Zèbres. "Jeudi on avait été battu en se battant jusqu'au bout, contre le Standard, c'est différent. On est battu en n'ayant pas tout donné." Le Sporting de Charleroi devra sans aucun doute oublier cette semaine difficile qui se termine et profiter de la trêve pour recharger les batteries.