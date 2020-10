Selim Amallah après avoir remporté le choc wallon : "Nous dédions cette victoire à nos supporters"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège est allé s'imposer au Sporting de Charleroi (1-2) lors de la huitième journée de Jupiler Pro League.

Durant la première mi-temps, les deux équipes se sont neutralisées. Mais après la pause, le Standard a pris le dessus sur Charleroi. "Nous savions que ce dimanche, cela allait être un match très important pour nous. Nous voulions gagner ce match et nous dédions cette victoire à nos supporters qui n'étaient pas là au Mambourg. Avant que nous arrivions ici, ils étaient là pour nous encourager. Un succès pour eux et pour nous. Nous souhaitions ces trois points et accrocher le haut du tableau. Et je pense que nous avons fait le job", a souligné Selim Amallah à l'issue de la rencontre au micro d'Eleven Sports.

Les Rouches ont été présents dans les duels physiques contre les Zèbres malgré le match en semaine en Europa League. "Nous avons l'habitude désormais de jouer tous les trois jours contrairement à Charleroi. Nous avons su prendre le dessus physiquement et mentalement, et c'était important de le faire", a expliqué l'international marocain avant d'évoquer la prestation de Nicolas Raskin, homme du match de ce derby wallon.

"Il est encore jeune et a encore beaucoup à apprendre. Il nous fait beaucoup de bien dans l'entrejeu, il est technique et sait rentrer dedans quand il faut. Il fait du bien à l'équipe mais l'apport des coéquipiers autout de lui le fait rayonner aussi", a conclu Amallah.

