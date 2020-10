Les retrouvailles entre Vincent Kompany et Yves Vanderhaeghe: "Un peu spécial"

Après Philippe Clement, avec qui il a partagé le vestiaire chez les Diables Rouges, c'est un autre ancien équipier que Vincent Kompany retrouvera sur l'autre banc, vendredi soir.

Yves Vanderhaeghe et Vincent Kompany étaient équipiers, à Anderlecht, entre 2003 et 2006, ils se retrouveront vendredi soir, en tant qu'adversaires. "Ca reste un peu spécial pour moi", sourit l'entraîneur du Sporting. "J'ai partagé le vestiaire avec eux et maintenant, ce sont des entraîneurs aux cheveux gris et avec un peu de ventre. Je n'en suis pas encore là", ajoute-t-il.

C'est sa force. Il était déjà comme ça en tant que joueur.

Et à propos du coach Vanderhaeghe, Vincent Kompany n'a que des compliments à faire. "Yves a un solide parcours en Belgique, dans une compétition qui n'est pourtant pas facile pour les entraîneurs. Au final, il est aussi fiable en tant qu'entraîneur qu'il ne l'était en tant que coach."

L'ancien capitaine des Diables Rouges a d'ailleurs eu l'occasion de la constater de près: l'an dernier, les Mauves avaient subi une cinglante défaite au Stade des Eperons d'Or, et les adaptations du coach courtraisien y avaient contribué. (4-2). "En première période nous étions meilleurs, mais après, Yves a commencé à crier et rugir sur le bord du terrain. Ca a fait réagir son équipe. C'est sa force. Il était déjà comme ça en tant que joueur."