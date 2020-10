Voici notre équipe type de la 10ème journée de Jupiler Pro League

Plusieurs joueurs se sont mis en évidence ce week-end par leur très bonne prestation.

Gardien

Dans les buts, nous avons choisi Rafael Romo cette semaine. Le portier d'OHL a effectué de beaux et nombreux sauvetages contre le Club de Bruges. Il a permis aux Louvanistes d'engranger les troins points à Den Dreef.

Défenseurs

Derrick Tshimanga a été intraitable contre le Club tout comme Jonathan Buatu contre le Standard avec Saint-Trond. Le Canari a même envoyé un ballon sur le poteau. En tant que défenseurs de flanc. Aurélio Buta a été décisif avec l'Antwerp lors du derby anversois et Milad Mohammadi a été l'auteur d'une bonne prestation malgré la défaite de La Gantoise.

Milieux de terrain

Steve De Ridder a été le véritable moteur de Saint-Trond dimanche soir. Le milieu expérimenté a même inscrit un magnifique but. Patrik Hrosovsky a été l'homme du match lors de la victoire de Genk chez les Buffalos avec un but et un assist. Kevin Vandendriessche a été très bon avec Ostende.

Attaquants

Lior Refaelov a inscit un but et délivré un assist contre le Beerschot. Xavier Mercier marche sur l'eau ces dernières semaines et le Français a encore délivré un nouvau caviar samedi contre Bruges. Tarik Tissoudali a donné deux offrandes à Suzuki au Bosuil.