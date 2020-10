Vincent Kompany couvre Pieter Gerkens de louanges

Pieter Gerkens n'a pas été conservé par Anderlecht, mais l'ancien cadre du STVV retrouve ses sensations au Bosuil. Ce qui fait plaisir à son ancien coach Vincent Kompany !

Cela n'aura pas tardé : à peine parti du RSCA, Pieter Gerkens a retrouvé le plaisir du côté de l'Antwerp et montre qu'il n'a rien perdu des qualités qui lui avaient valu un transfert au Parc Astrid depuis le Stayen. "Pieter est un joueur qui peut performer dans n'importe quelle équipe de Belgique, du top au bas de classement. Il peut jouer un rôle à l'Antwerp, à Waasland-Beveren, à Bruges", affirme Vincent Kompany. "C'est un joueur très intelligent, avec énormément d'énergie et de bonnes lignes de courses, qui place l'équipe avant lui-même".

Reste à savoir si Gerkens aurait pu réussir ... à Anderlecht, puisque d'après Kompany, il peut percer n'importe où en Belgique. "Il aurait certainement pu réussir, mais à sa position, nous avions tant de joueurs ... Aujourd'hui, il fait la différence à l'Antwerp et ça ne me surprend pas. Je suis derrière lui à 100% et je suis très heureux pour lui, je n'avais aucun doute sur sa réussite".