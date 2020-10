Eupen méritait mieux à Genk : "Nous avons eu les occasions pour marquer trois voire quatre fois"

Ce vendredi soir en ouverture de la onzième journée de Jupiler Pro League, Eupen s'est incliné 4-0 face à Genk à la Luminus Arena. Un score plutôt sévère au vu de la rencontre.

Eupen aurait pu décrocher un meilleur résultat ce vendredi soir du côté de Genk au vu des nombreuses opportunités obtenues en première période. "Nous avons eu les occasions pour marquer trois voire quatre fois. De son côté, Genk a eu 3 occasions en dehors du penalty, et nous perdons 4-0...", a expliqué Nils Schouterden à l'issue de la rencontre.

Ce problème de concrétisation devant les cages adverses semble être un problème récurrent cette saison. "C'est vrai que ce n'est pas la première fois que cela arrive. C'est peut-être mental mais nous devons y croire plus devant le but adverse. Il faut être plus positif et efficace. Les occasions étaient là, il ne reste plus qu'à les mettre dedans", a souligné le capitaine des Pandas.

Même son de cloche du côté d'Ignace N'Dri. "Un match compliqué avec un gros manque de finition. Et nous nous faisons punir sur les quelques actions de Genk. Il a manqué aussi de la grinta et de la communication", a ajouté l'ailier de la formation germanophone.

Pourtant mené au score et même à 2-0, Eupen a continué à jouer vers l'avant. "C'est la philosophie de l'équipe. Nous aimons jouer un football positif et produire du jeu. C'est une façon de progresser par la même occasion", a conclu le Panda.