Le Standard communique les derniers résultats des tests au Covid-19 : un nouveau joueur positif

Vendredi en début d'après-midi, l'ensemble de la délégation rouche s'est soumis à un test Covid 19 préalable à la rencontre de championnat de ce dimanche face au KV Ostende.

Le Standard de Liège avait été privé de Maxime Lestienne, Nicolas Raskin, Eden Shamir, Michel-Ange Balikwisha, Abdoul Tapsoba et Moussa Sissako ces derniers joueurs étant donné qu'ils étaient positifs au coronavirus.

Le matricule 16 s'est soumis à un test Covid 19 préalable à la rencontre de championnat de ce dimanche face au KV Ostende et a reçu résultats reçus ce dimanche. Ils indiquent qu’il y a un nouveau joueur positif, à savoir Damjan Pavlovic et que 2 autres joueurs déjà testés positifs le sont encore : Moussa Sissako et Abdoul Fessal Tapsoba.

La bonne nouvelle, c'est que Philippe Montanier pourra compter sur les retours de Maxime Lestienne, de Nicolas Raskin, d'Eden Shamir et de Michel-Ange Balikwisha