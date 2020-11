Philippe Montanier : "Nous avons eu le mérite d'aller chercher cette victoire"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège a renoué avec la victoire en s'imposant contre Ostende à Sclessin lors de la onzième journée de Jupiler Pro League. Les Rouches ont inscrit le but libérateur en toute fin de rencontre.

Le Standard a mis fin à cette série noire de trois défaites de suite après sa victoire contre Ostende. Néanmoins, les Rouches n'ont pas eu la tâche facile face à des Côtiers motivés. "Un match compliqué puis c'est toujours difficile de mettre fin à une série négative et surtout stopper la bonne série de notre adversaire. On comprend pourquoi ils n'avaient plus perdu depuis la deuxième journée. Ce fut un match plutôt équilibré. Nous avons eu le mérite d'aller chercher cette victoire et de mettre la pression sur le but adverse", a souligné Philippe Montanier.

L'entraîneur principal des Rouches avait aligné Selim Amallah dans l'axe ce week-end. "Il a fait un gros travail dans le pressing et l'utilisation du ballon. Mes joueurs sont polyvalents. Puis sur le côté, nous avons besoin de jambes pour percuter et Selim a effectué beaucoup de matchs ces derniers temps", a précisé l'ancien coach de Lens.

Le Standard a encore du mal à trouver le chemin des filets. "Toujours agacé par ces loupés sur les occasions importantes. Mais le point positif, ce que nous nous créons des opportunités. Nous devons progresser dans ce domaine-là. Je suis néamoins content d'avoir marqué sur coup de pied arrêté. Depuis le temps que nous les travaillons...", a-t-il ajouté.

Montanier a décidé de se passer d'Oulare et Cop ce dimanche. "J'ai dû faire des choix, l'équipe tourne et tout le monde se tient prêt."