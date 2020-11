Officiel: Jon Flanagan débarque à Charleroi

Malgré le coup de sifflet final du mercato, le 5 octobre dernier, le Sporting de Charleroi cherchait encore à renforcer ses flancs, la direction zébrée s'est offert un latéral avec un sacré CV: Jon Flanagan s'est engagé avec le Sporting de Charleroi.

Il a signé un contrat d'un an (+ option pour une saison supplémentaire). Il arrive dans le Hainaut avec un sacré CV: il a notamment disputé plus de 50 rencontres avec Liverpool et compte une cap avec la sélection anglaise. Il était sans club depuis la fin de son contrat avec les Glasgow Rangers, le 1er juillet dernier.

👀 It looks like we have a new zebra here 🦓



👋Welcome, @jon_flan93 !



▶️https://t.co/vMvcFW69n6 pic.twitter.com/OnebTiq5HV