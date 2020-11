La défense de Charleroi a plié à Malines: "Un match plaisant... pour les téléspectacteurs"

Encaisser trois buts, ce n'était encore jamais arrivé à Charleroi cette saison. Mais Les Zèbres ont quand même quitté Malines avec un point dans leur besace.

C'est la première fois que Charleroi encaisse trois fois cette saison et, pour Steeven Willems, c'est d'abord parce que le premier est tombé très vite. "Sur un coup-franc, même si pour moi il n'y a aucune faute, et ça a forcément complètement ouvert le match.Derrière, on est obligé de pousser pour revenir. Et ça laisse des espaces."

Charleroi a d'ailleurs très bien répondu à ce but d'ouverture. "On revient vite et, finalement, on prend le deuxième dans notre temps fort. Après, ça a été compliqué. Mais on a eu la chance que ce ne soit que 2-1 à la mi-temps. Tout était encore jouable et en deuxième période, on a tout donné."

Avec l'égalisation qui tombe, sur penalty, quand le Sporting de Charleroi semblait avoir le match en mains. "C'est dommage, parce qu'on était bien dans le match, on était agressif et dans leur camp. Je pense que pour les téléspectateurs, ça devait être un match très plaisant. Ça l'est moins pour nous, puisqu'on a pris trois buts, mais on doit retenir notre réaction", conclut le défenseur central.