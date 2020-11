Percy Tau n'est toujours pas en Premier League: "A cause du règlement, pas de mon talent"

Actuellement avec son équipe nationale, Percy Tau est revenu sur ses prêts successifs dans notre pays.

Percy Tau est pour le moment prêté au Sporting d'Anderlecht et il apporte indéniablement quelque chose à sa nouvelle équipe. Le joueur ne pense surtout qu'à une chose: essayer de jouer un jour en Premier League.

En Belgique il a porté le maillot de l'Union, du Club de Bruges et donc d'Anderlecht: "J'ai été prêté pendant trois saisons, mais je pense que je progresse. A Bruges j'ai tout de même été champion. Cela ne me pose pas de problème d'avoir joué pour les deux clubs", a déclaré Tau à Soccer Laduma.

"Mais j'ai toujours dit que je voulais un jour percer en Premier League. Ce n'est pas le cas pour le moment mais c'est à cause du règlement, pas à cause de mon talent ou de ma confiance en moi. J'attends d'avoir un passeport en règle pour y jouer, je verrai quand cela se produira. Je veux prouver que je peux aller à Brighton et montrer que je peux y jouer, c'est mon rêve".