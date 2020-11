Un joueur d'OHL affrontera la France, l'Allemagne et le Portugal à l'Euro : "Du gâteau !"

Barnabas Bese, back droit d'OHL, a vécu l'un des plus grands moments de sa carrière en se qualifiant avec la Hongrie pour l'Euro 2021. Il y affrontera trois mastodontes du football mondial ...

France, Allemagne, Portugal, Hongrie : voilà le "groupe de la mort" à l'Euro, et Barnabas Bese le vivra de l'intérieur avec les Magyars, qualifiés via les barrages aux dépens de l'Islande. "C'était fantastique de pouvoir vivre ça. Nous nous sommes tous sautés dans les bras les uns des autres, c'était inoubliable", se rappelle Bese pour le site officiel d'OHL. La Hongrie s'est en effet qualifiée en dernière minute.

"Ce groupe ? Oh, c'est du gâteau", rigole l'international hongrois. "Quand vous êtes enfant, vous rêvez de pouvoir jouer un jour contre de telles superstars, contre des pays aussi forts. On fera de notre mieux et on aura bien en tête qu'il n'y a rien à perdre !".