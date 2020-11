La Gantoise retrouve le sourire: "Vu le contexte, ça fait encore plus plaisir"

Déforcés, les Gantois ont su aller chercher des points très précieux sur la pelouse de Charleroi, dimanche soir. "Le mérite de toute l'équipe", estime un Wim De Decker forcément ravi.

Privé de ses trois attaquants de pointe, Wim De Decker a dû composer au moment de coucher son onze de base sur papier, mais son équipe a tout donné. "Le contexte n'était pas idéal pour préparer cette rencontre, avec ces blessures et les cas de Covid-19, et donc, ça fait encore plus plaisir de prendre les trois points ici", estime le coach des Buffalos.

Car les Gantois ont su exploiter une de leurs premières occasions pour faire la différence, avant de museler et de frustrer les Zèbres. "Les gars qui étaient sur le terrain ont respecté le plan et ils y ont mis l'agressivité nécessaire. Pour un coach, c'est très agréable de voir ça", insiste encore Wim De Decker.

D'autant que cette victoire, les Buffalos sont allés la chercher sur la pelouse de l'un des cadors du début de saison. "Cette victoire, c'est d'abord le mérite de toute l'équipe. On dit depuis un moment que ça finira bien par tourner en notre faveur. Avec la réussite nécessaire, c'est enfin arrivé. Maintenant, il nous faudrait une bonne série."