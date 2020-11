Merveille Bokadi reste confiant pour la suite : "Notre niveau de jeu va revenir"

L'international congolais a marqué une bicyclette contre Eupen ce samedi après-midi lors du partage du Standard (2-2).

Ce n'est pas pour rien qu'au sein de la République Démocratique du Congo, Merveille Bokadi est appelé le Zidane congolais. "Un beau but. Je le sentais bien que j'allais marquer ce week-end. Peut-être pas de la sorte mais de la tête. Ça me fait plaisir de marquer ce beau goal. Si j'avais déjà marqué ce genre de but ? Oui quand je jouais en dix avant", a expliqué le milieu défensif.

Le Standard a obtenu un point miraculeux contre Eupen au vu de la rencontre et des circonstances. Sans oublier le but d'Arnaud Bodart en toute fin de rencontre. "C'est vrai que nous avons perdu notre jeu du début de saison mais nous avons montré de la mentalité et nous nous sommes battus jusqu'au bout. C'est bien pour l'équipe puis nous allons continuer de travailler et notre niveau reviendra", a expliqué celui qui a débuté au sein de la charnière centrale au coup d'envoi avant d'évoluer au sein de l'entrejeu après la rouge de Shamir. "Je suis polyvalent et j'essaie d'aider au mieux l'équipe.

Merveille Bokadi n'a pas peur d'enchaîner les rencontres. "Cela me fait du bien de mon côté. Après ces moments compliqués où je n'ai pu jouer quand j'étais blessé, je suis content d'enchaîner les matchs. Je suis là pour jouer, j'en profite et je ne suis pas fatigué. Je rattrape le temps perdu en quelque sorte", a conclu Bokadi.