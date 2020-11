Le joueur, l'homme, le Dieu

Diego s'en est allé, et nos sommes tous orphelins d'un talent hors-norme.

Diego Maradona, c'est le petit garçon sans le sous né à Lanus qui rêve en grand depuis qu'il est petit. C'est le talent naturel d'un garçon qui aura marqué l'histoire de son pays en soulevant la Coupe du Monde, qui aura marqué l'histoire du football.

Diego Maradona, c'est celui qui à lui tout seul a éliminé la Belgique lors de cette Coupe du Monde 1986 avec deux buts dont seul lui a et aura toujours le secret.

Diego Maradona, c'est aussi celui qui dans le même match peut époustoufler le monde entier en dribblant toute la défense anglaise avant de tromper Peter Shilton mais aussi de flouer les arbitres en marquant un but de la main, la fameuse main de Dieu.

Diego Maradona, c'est celui que l'on fait venir en Belgique pour inaugurer une nouvelle tribune à Anderlecht, qui respectait les acteurs et les adversaires, car il respectait le football.

Diego Maradona, ce sont aussi les larmes d'un homme redevenu garçon un soir de juillet 1990, après la victoire de l'Allemagne en Coupe du Monde face à sa patrie.

Diego Maradona, c'est Naples, les titres de champion d'Italie, la victoire en Coupe d'Europe avec les Napolitains, c'est une empreinte indélébile dans cette ville vouée au culte de Diego depuis la fin des années 80.

Diego Maradona, c'est un retour éclair lors de la Coupe du Monde 1994, et avant son expulsion du tournoi il y a un ce but fabuleux, son dernier avec l'Argentine face à la Grèce, et son fameux cri face à la caméra.

Mais désormais c'est le silence. Ce silence qui impose le respect, l'admiration. Il a fait couler des larmes de joie, et c'est la joie apportée qu'il faut retenir à jamais, le footballeur est à retenir, les défauts de l'homme doivent disparaitre avec lui.

"Nous ne jugerons jamais ce que tu as fait de ta vie, mais plutôt ce que tu as apporté à la nôtre".

Adios Diego