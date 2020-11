Charleroi tombe encore, belle victoire pour les Pandas

Victoire de prestige pour l'AS Eupen qui a parfaitement exploité les carences du Sporting de Charleroi pour s'imposer (3-1).

Un match que le Sporting de Charleroi entame par le bon bout. Avec du pressing et l'envie de se projeter rapidement vers l'avant. Il ne faut d'ailleurs que cinq minutes de jeu pour que les Zèbres s'offrent une première belle opportunité.

Ali Gholizadeh dépose le cuir sur la tête de Kaveh Rezaei qui place juste à côté. Deux minutes plus tard, Mamadou Fall part dans le dos de la défense, mais l'intervention d'Ortwin De Wolf, en dehors de son rectangle, est parfaite.

Le Sénégalais est encore au bon endroit quelques instants plus tard, mais manque son contrôle sur un coup-franc de Gholizadeh, prolongé par Kaveh Rezaei. Les premières occasions pour le Sporting, mais le premier but pour les Pandas.

Au quart d'heure, et au terme d'une action rondement menée, le ballon arrive dans les pieds de Smail Prevljak à hauteur du point de penalty, Nicolas Penneteau intervient, mais le cuir entre dans le but après avoir touché le poteau. Un but d'ouverture qui n'a pas refroidi les intentions offensives du Sporting.

Charleroi a continué de pousser; sans vraiment parvenir à exploiter les espaces pour inquiéter Ortwin De Wolf et Eupen s'est ménagé la dernière grosse opportunité de la seconde période. Oublié au second poteau, Knowledge Musona enroule, belle détente de Nicolas Penneteau pour permettre à Charleroi de limiter la casse au repos. Sur la lancée de leur bonne fin de première période, les Pandas ont enfoncé le clou dès le retour des vestiaires, grâce à Nils Schouterden. Le Sporting de Charleroi a bien tenté de réagir, mais a manqué de justesse et de conviction et s’est finalement fait punir par Julien Ngoy. La victoire germanophone était acquise et le but de Jordi Kayembe. Nouveau contre temps pour le Sporting de Charleroi, qui devra réagir, mercredi, contre Waasland-Beveren. Belle victoire pour les Pandas qui confirment leur très bon début de saison.