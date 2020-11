Lior Refaelov futur Soulier d'Or ? Ivan Leko répond et adresse une pique à Holzhauser

Lior Refaelov ou Raphael Holzhauser ? Qui devrait remporter le Soulier d'Or ? Ivan Leko tranche le débat.

Qui remportera le Soulier d'or au printemps prochain ? Parmi tous les prétendants à la récompense, le milieu offensif de l'Antwerp, Lior Refaelov, et celui du Beerschot, Raphael Holzhauser, sont de sérieux clients. Mais pour Ivan Leko, l'international israëlien a une longueur d'avance.

En effet, dans des propos accordés à la Gazet van Antwerpen, le technicien croate a souligné l'écart de niveaux entre les deux joueurs. "Lior Refaelov a remporté un trophée (la Croky Cup, ndlr) et a marqué contre Tottenham (le 29 octobre dernier en Europa League, ndlr). Ce n'est pas la même chose que de marquer contre Mouscron et Zulte Waregem. Je pense que le Rapha du Beerschot est un très bon joueur, mais notre Refa l'a prouvé à un niveau supérieur."

Si l'on se penche sur les statistiques des deux rivaux, le meneur de jeu du Great Old a inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives en 17 matchs toutes compétitions confondues cette saison. De son côté, le joueur des Mannekes, qui vient tout juste de prolonger son contrat avec le club d'Anvers, compte 10 buts et 8 assists en 13 rencontres. De quoi faire la différence ?