Manchester United sur la piste d'un ancien de Proximus League

Au sommet de sa forme avec Leicester, Jonny Evans sera libre dans quelques mois. Une situation dont Manchester United espérerait bien profiter.

Et s'il faisait son retour à Old Trafford ? Cinq ans après avoir quitté Manchester United, Jonathan Evans serait dans le viseur de son ancien club. D'après les informations du quotidien britannique The Sun, les Red Devils se montreraient attentifs à la situation de l'international nord-irlandais (84 capes).

Assez critiqué lorsqu'il évoluait avec le club mancunien, où il a été formé, le défenseur de 32 ans fait les beaux jours de Leicester City qu'il a rejoint en 2018, après un passage de trois ans à West Bromwich Albion. Néanmoins, son contrat avec les Foxes arrivera à son terme en juin prochain et il pourrait donc se retrouver libre de tout contrat à la fin de la saison. Une affaire à saisir pour plusieurs écuries de Premier League.

Pour rappel, même s'il a été formé à Manchester United, Jonny Evans a fait ses débuts en professionnel lors de l'exercice 2006/2007 sous les couleurs de l'Antwerp. En six mois passés au Great Old, le natif de Belfast avait disputé 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison là. Mais finalement, son contrat de prêt avait été cassé au mois de décembre et il s'était alors redirigé vers Sunderland.